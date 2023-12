Racing tentará contratar Coudet para 2024, diz jornal argentino

publicidade

Eduardo Coudet, treinador do Inter, está na mira do Racing, clube argentino o qual Chacho treinou entre 2018 e 2019. A informação é do tradicional jornal esportivo argentino “Olé” . Segundo o periódico, o presidente do clube, Víctor Blanco, fará uma proposta nos próximos dias ao treinador e Coudet teria “rédea solta para fazer e desfazer, quase também em uma função gerencial.”

O próprio Olé, no entanto, afirma que se trata de uma contratação quase impossível já que o treinador argentino teria o desejo de retornar à Espanha, onde treinou o Celta de Vigo de 2020 a 2022.

Segundo o jornal, a saída de Coudet do Inter é iminente, já que o treinador teria se cansado do extenso calendário do futebol brasileiro. “O técnico campeão encerra vínculo com o Inter de Porto Alegre e parece fato que não seguirá no Brasil. Embora tenha um relacionamento muito bom com o atual presidente, haverá eleições e ele também não é querido pela oposição”, dizia um trecho da matéria publicada.

Em suas declarações, Coudet evita falar sobre o assunto e disse que irá esperar o resultado das eleições do clube, neste sábado. “Apesar de termos um presidente amigo meu, ele respeita o que eu falei no princípio que era não comentar o futuro até depois das eleições", comentou Chacho após a vitória do Inter diante do Botafogo, na última rodada do Braisleirão.