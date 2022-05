Renê quer Inter mais "tranquilo" diante do gol para liderar grupo "embolado" na Sul-Americana

publicidade

O lateral Renê quer um Inter mais "tranquilo" na frente do gol para conseguir assumir a liderança do grupo E da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o Inter pode assumir de forma isolada a primeira posição da chave. Mas, para isso, precisa de uma vitória fora de casa diante do Guaireña.

De acordo com ele, o time precisa ter mais "tranquilidade" no último terço do campo. "A gente vai para cima, mas naquela ansiedade de fazer o gol, a bola não entra. Mas sabemos da nossa qualidade. Tem noite que é difícil, mas esperamos que seja diferente", afirmou.

O lateral projetou um confronto difícil, especialmente por saber das virtudes da equipe, que segurou um empate no Beira-Rio. "Eles se defendem bem, vão tentar sair no contra-ataque. É um grupo embolado, está tudo em aberto. Vamos ver qual a melhor estratégia para voltar pro Brasil com uma vitória", frisou.

Segundo Renê, o Inter estudou o adversáio, tanto o confronto de ida no Beira-Rio, quanto outros jogos do Guaireña. "Vimos vídeos, e estamos preparados para tudo. Só pensamos na liderança. Temos que focar nos detalhes e não dar chance para o adversário", destacou.

O Inter enfrenta o Guaireña, nesta quinta-feira, no Defensores del Chaco, no Paraguai. A partida, válida pela 4ª rodada do grupo E da Sul-Americana, acontece às 19h15min.

