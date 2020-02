Reservas do Inter e Ypiranga fazem jogo fraco e não saem do 0 a 0

publicidade

Já classificado para as as semifinais do campeonato gaúcho, o Inter entrou em campo neste sábado de olho em sua estreia na pré-Libertadores, marcada para a próxima terça-feira. O técnico Eduardo Coudet poupou os titulares e escalou a equipe reserva – apenas o goleiro Lomba dos titulares foi relacionado – e com muitos jovens para o confronto contra o Ypiranga, também garantido na próxima do torneio. Nessa equação, nenhuma das partes ousou e quis se impor. O resultado foi uma partida fraca tecnicamente, que terminou em um sonolento 0 a 0 no Colosso da Lagoa, em Erechim.

Na cidade de Erechim, o torcedor viu poucas chances de gol no primeiro tempo do duelo. Já os erros foram muitos. Os donos da casa ensaiaram algumas chegadas, mas nenhuma com ameaça de balançar as redes. Quem esteve mais perto foi o Inter, com Marcos Guilherme, que desperdiçou uma chance clara depois de cruzamento de Uendel.

A segunda parcial foi ainda mais fraca. Aos 46 minutos o Ypiranga até teve a chance fazer o único gol da partida, mas Lomba defendeu. Em uma noite de temperatura agradável em meio ao verão gaúcho, o erros foram a grande atração.

Com o resultado, o time da Capital permanece na liderança do grupo A e segue com a melhor campanha entre todas as equipes. Depois da partida da Libertadores, o Inter enfrenta o Novo Hamburgo no próximo sábado, às 16h, no Beira-Rio.

Primeiro tempo fraco tecnicamente

Com uma proposição mais ofensiva, o Inter começou o jogo com maior presença no pesado gramado do estádio Colosso da Lagoa. Mas, sem muita articulação na metade defensiva e falta de consistência na saída de bola para iniciar suas jogadas, deu chances para os mandantes arriscaram o primeiro chute a gol, com Leilson, aos sete minutos. O camisa 11 recebeu de Schwarzer, cortou e tentou o arremate alto, chutando por cima da goleira de Marcelo Lomba.

Quando a bola chega no setor de ataque, trocas de passes dos meias e atacantes, não resultaram em oportunidades claras de gol. Faltava capricho no último toque. Aos 11 minutos, a mais evidente possibilidade para abrir o marcador foi desperdiçada por Marcos Guilherme. O jogador chutou para fora, sozinho, quase dentro da pequena área. A jogada começou com tabela de Uendel com Thiago Galhardo. O lateral rolou para dentro, e a bola encontrou o atacante, que colocou por cima da goleira. Foi o único lance de real perigo.

Conforme o cronômetro passava, o jogo perdia qualidade, com muitas faltas e erros de passes. Troca de passes protocolares e falta de ousadia marcaram a maior parte do jogo, que voltou a ganhar dinamismo quando o Ypiranga se lançou ao ataque, descolando dois escanteios cobrados por Zotti no meio da área. No contra-ataque, o time de Coudet apostou na velocidade, sobretudo com Sarrafiore. Aos 36, Boschilia, que fez seu primeiro jogo com a camisa colorada, tentou o drible para cima de Muriel, mas caiu sozinho.

Aos 41, o estreante fez falta em Ávila perto da área. Zotti levantou e Saimon desviou de cabeça por cima da goleira. A resposta do colorado foi rápida. No minuto seguinte, Sarrafiore desarmou Clayton e encontrou Heitor na curta distância. O lateral arriscou de longe e a bola passou perto do gol. No final da primeira etapa, o time da Capital adiantou a marcação e tentou impor perigo, mas não conseguiu desenvolver seu jogo.

Segundo tempo é replay do primeiro

Em cinco minutos da etapa complementar, o Ypiranga criou mais do que em toda a primeira etapa, explorando um ponto que tem se mostrado fraco na equipe colorada: a bola parada. Aos três, Zotti fez cobrança aberta em escanteio e Saimon cabeceou para o chão, buscando o canto inferior. A bola passa perto da trave de Lomba. No minuto seguinte, o camisa 10 levantou na área, e foi a vez de Clayton mandar de cabeça para fora, após subir sozinho.

O Colorado conseguiu criar e avançar à metade de ataque apenas aos 11 minutos, quando fez troca de passes curta e rápida com Uendel, um dos mais consistentes do time, e Boschilia, que tentou a infiltrada para Galhardo. O passe saiu muito forte e a bola fica nas mãos do goleiro Deivity sem nenhuma dificuldade. O Inter então tentou impor presença, mas, novamente, cometeu muitos erros de passe. Quando Johnny buscou Heitor pela direita e mandou direto pela lateral, o técnico Coudet levou as mãos à cabeça.

Sem articulação no meio de campo, os zagueiros colorados apostavam na ligação direta. Aos 23, Marcos Guilherme ganhou da zaga na velocidade, mas adiantou, e o goleiro Deivity saiu do gol para defender, no limite da área. A falta de criatividade deu uma oportunidade para os destaques do Colorado na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro. Bruno Praxedes entrou no lugar de Sarrafiore, e Boschilia deu lugar a Guilherme Pato.

As mudanças não tiveram grande efeito na baixa produtividade, ainda que os guris do Celeiro de Ases tenham tentado partir para cima. Os erros eram generalizados dos dois lados. No apagar das luzes, aos 46, a melhor chance da parcial. Ávila recebeu na esquerda e fez o cruzamento para Pedrinho, que se jogou e conseguiu o desvio para o gol. Atento, Lomba salvou o Inter.

Gauchão 2020 - 4ª Rodada

Ypiranga 0

Deivity, Muriel, Saimon, Diogo Silva, Ávila, Henrique Schwarzer, Clayton, Zotti (Pedrinho), Jean Silva, Leilson (Tárik) e Neto Pessoa (Fernandinho).

Técnico: Paulo Henrique Marques

Inter 0

Marcelo Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Pedro Henrique, Uendel, Johnny, Marcos Guilherme, Nonato, Boschilia (Guilherme Pato), Sarrafiore (Praxedes) e Thiago Galhardo

Técnico: Eduardo Coudet

Cartões amarelos: Heitor, Boschilia, Praxedes (Inter); Saimon (Ypiranga)

Local: Colosso da Lagoa, Erechim