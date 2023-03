Restam cerca de 200 ingressos para a torcida do Inter no Gre-Nal 438

publicidade

*Com informações do repórter Cristiano Silva, da Rádio Guaíba

A torcida do Inter deverá lotar o seu espaço no Gre-Nal 438, que será disputado no domingo, às 20h, na Arena. Isso porque, dos dois mil ingressos disponibilizados para os colorados, restam apenas cerca de 200 bilhetes. A venda iniciou nesta quinta, às 9h, na bilheteria do Gigantinho, e seguirá na sexta-feira.

O preço dos ingressos foi motivo de polêmica na semana do clássico. Inicialmente, o valor estipulado era de R$ 120, porém após reclamação do Inter, a Arena do Grêmio baixou para R$ 90. Consequentemente, a meia-entrada passou a custar R$ 45, e não R$ 60.

O clube chegou a notificar o Ministério Público (MP) e a Federação Gaúcha de Futebol (FGF), sob a alegação de descumprimento do Estatuto do Torcedor, que foi negado pela administração do estádio gremista.

