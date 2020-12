Rodrigo Caetano anuncia saída do Inter

publicidade

O executivo de futebol do Inter, Rodrigo Caetano, anunciou a sua saída do clube, com o qual ele tem contrato até o fim deste mês. Ele está na função desde maio de 2018 e disse nesta quarta que deixa o Beira-Rio “em comum acordo” com o presidente eleito, Alessandro Barcellos. Paulo Bracks deverá ser o novo executivo colorado a partir de 2021.

Caetano realizou um pronunciamento – no qual agradeceu dirigentes e ex-dirigentes, assim como treinadores com quem trabalhou – seguido de uma entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, três dias antes da última partida do Inter no ano, contra o Bahia. Ainda assim, ele confirmou que irá com a delegação a Salvador e cumprirá seu contrato até o dia 31.

Após o jogo, Caetano irá definir seu futuro em outro clube. Por ora, segundo ele, não há nenhum encaminhamento com outra equipe. Apesar de ter seu nome especulado em São Paulo e Vasco, ele negou que tenha um acerto. “É uma coisa para ser considerada mais a frente.”

Em um balanço de sua passagem por Porto Alegre, Caetano citou melhorias internas, mas lamentou a falta de títulos. “Sabemos que nos faltou a conquista, mas hoje o Inter está muito mais próximo do que distante, por todo o trabalho que foi realizado nesses últimos dois anos”, destacou. “Tivemos próximos de uma Copa do Brasil e acho que podíamos ir além neste 2020. É um ano que não termina, mas saio com esperança que o Internacional vá finalizar bem 2020 dentro de 2021.”

Para ele, os atletas hoje contam com uma infraestrutura muito melhor do que a de dois anos atrás. “O trabalho do executivo vai muito além de apenas contratar jogadores. Muitas foram as melhorias aqui no Parque Gigante. Hoje temos uma ótima ferramenta de trabalho”, acrescentou ele, além de citar os processos internos.

Caetano ressaltou que o seu sucessor encontrará o clube mais organizado, ainda que em dificuldades financeiras. Ele frisou que o Inter tem ativos a serem rentabilizados nos próximos anos. “O Inter fica com um manancial de jovens com muito bom nível técnico, que vão dar retorno técnico e financeiro. Mas esse timming não é mais meu. Meu compromisso era garanti-lo contratualmente”, afirmou.