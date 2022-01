Rodrigo Caetano nega nova procura do Atlético-MG por Edenilson

publicidade

Enquanto prepara o anúncio de alguns reforços para 2022, o Inter também tenta fazer a sua parte no que diz respeito a preservar os melhores jogadores do seu elenco. Não é diferente com Edenilson, cobiçado pelo Atlético-MG desde o fim da temporada 2021. Em contato com a reportagem da Rádio Guaíba, o diretor executivo do Galo, Rodrigo Caetano, negou uma nova procura pelo meia colorado. "Não há absolutamente nada", resumiu.

A declaração, porém, pode ser apenas um despiste para esperar a virada de ano e voltar com uma proposta efetiva por Edenilson. Em entrevistas, tanto o presidente Alessandro Barcellos quanto o vice-presidente de futebol Emílio Papaleo Zin já declararam que a ideia não é se desfazer de Edenilson, considerado uma peça fundamental na equipe, independente da chegada do novo técnico Alexander Medina.

Em uma eventual negociação, o Inter espera receber uma boa quantia em dinheiro para aceitar a saída de Edenilson. No Inter, o jogador conseguiu chegar à Seleção Brasileira e tem boas chances de ser convocado para a Copa do Mundo caso mantenha o nível das atuações mostradas em 2021.

