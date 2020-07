Rodrigo Lindoso deve ficar de fora da semifinal contra o Esportivo

publicidade

O volante do Inter Rodrigo Lindoso iniciou como titular na vitória contra o Aimoré e ficou em campo pouco mais de 50 minutos. Aos quatro do segundo tempo, caiu no gramado e, em seguida, enquanto caminhava para o vestiário, apontou para a coxa esquerda, dando a entender que sofreu um problema no local. A gravidade será conhecida na reapresentação, mas o jogador, segundo Eduardo Coudet, deve ficar de fora, pelo menos, da semifinal.

“Falei com ele, mas não é nada grave. Sentiu alguma coisa e creio eu que, pelo menos, por 10 dias vamos perde-lo. Creio eu. Tomara que não seja nada. Sentir um problema (físico) é algo que precisar de tempo. É uma lástima, pois é um jogador muito importante para a equipe e vamos tratar de recuperá-lo o quanto antes”, destacou o técnico.

Coudet evitou projetar a equipe que estará em campo no final de semana contra o Esportivo, na semifinal do segundo turno do Gauchão. Desde o retorno dos trabalhos coletivos, o grupo do Inter fez três jogos e a preocupação é com as lesões.

“Seguramente veremos o que estão melhor. Fizemos algumas trocas pensando que teríamos que jogar em três ou quatro dias. Não é fácil, vamos ver como eles se recuperam, pois nos falta de ritmo de jogo e não sabemos com estarão amanhã. Precisamos cuidar para que não sofram lesões”, ressaltou o treinador.

A reapresentação ocorre na quinta-feira em horário não divulgado pelo Inter. A Federação Gaúcha de Futebol deve revelar os locais e horários dos dois jogos da semifinal até a tarde de quinta-feira.