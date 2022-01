Rodrigo Moledo está nos planos da direção do Inter para 2022

publicidade

O zagueiro do Inter, Rodrigo Moledo, está nos planos da direção do clube para a disputa da temporada 2022. O zagueiro de 34 anos não atuou ao longo de todo o ano de 2021 por conta de uma lesão no joelho.

O defensor é esperado na reapresentação do Inter para a temporada de 2022, marcada para 11 de janeiro. Apesar de a direção contar com o jogador, ainda não se sabe se ele está nos planos do novo técnico, Alexander Medina.

O jogador deve conversar com o Departamento Médico do clube no retorno ao Centro de Treinamentos. Assim, Moledo pode ser uma das atrações do Inter na pré-temporada.

Moledo não joga desde o fim da temporada 2020. Em janeiro de 2021, com o avanço do calendário por conta da pandemia de Covid-19, o Inter ainda disputava jogos do Campeonato Brasileiro. Moledo teve uma ruptura de ligamento cruzado posterior do joelho direito.

A lesão teve origem na vitória por 2 a 0 sobre o Ceará, em um choque com Marcelo Lomba. Mesmo assim, na rodada seguinte, o defensor esteve em campo na partida contra o Goiás, sem que a lesão tenha sido constatada.

Quando a lesão foi diagnosticada, a previsão de retorno era de 6 a 8 meses. No entanto, ele passou todo o ano de 2021 sem conseguir atuar.

