Ruas de fogo e quebra de recorde: Inter prepara o ambiente para encarar o River Plate no Beira-Rio

Transformar o Estádio Beira-Rio em um caldeirão fervendo é a aposta da direção colorada para reverter os 2 a 1 do jogo de ida e avançar para as quartas-de-final da Libertadores. Direção e torcida preparam os últimos detalhes para criar um ambiente favorável à virada no Beira-Rio. Com uma nova remessa de ingressos liberados nesta segunda-feira, a expectativa é de quebra de recorde de público.

Além disso, o Parque Gigante deve se transformar em uma extensão do Beira-Rio, recebendo cerca de 3 mil colorados para acompanhar a partida com telão e pagode. Todos os quiosques e salões estão reservados.

O ônibus com a delegação deixa o hotel às 19h e deve chegar à rua A às 19h20. As luzes do estádio vão piscar, para sinalizar a chegada da delegação.

A direção convoca a torcida a apoiar o time nos 90 minutos. Nas redes sociais do clube, serão divulgadas letras dos principais cantos da torcida colorada.

Para quebrar o recorde

A direção do Inter espera bater a marca de 50 mil torcedores no Estádio Beira-Rio. Nesta segunda-feira, uma nova carga de ingressos foi liberada. Nas etapas anteriores, os torcedores relataram dificuldades com o site e o aplicativo em função da grande demandas por ingressos.

Atualmente, o maior público registrado no Beira-Rio desde a reforma é de 50.335. Este foi o público da final da Copa do Brasil em 2019.

⚠️ 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐃𝐄 𝐍𝐎𝐕𝐀 𝐂𝐀𝐑𝐆𝐀 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐒𝐎𝐒! ⚠️



Às 17h, ingressos provenientes de desistências e cancelamentos serão colocados à venda no Mundo Colorado. 🔝🎟️



⏰ Programa o alarme e garante tua presença na decisão contra o River Plate! pic.twitter.com/VXQzHWbd4M — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 7, 2023

Ruas de fogo

A delegação colorada será recebida no entorno do Beira-Rio com muitos luminosos, fogos e fumaça pela torcida. A Ruas de Fogo será realizada na rua A, por determinação da Brigada Militar e da EPTC. Na rua Padre Cacique, há risco de os foguetes atingirem as membranas externas do Beira-Rio, além da proximidade de um gerador de energia que abastece o estádio.

