Sem perder há mais de um mês, Mano afirma que Inter encontrou "maneira de jogar"

publicidade

O Inter "encontrou uma maneira de jogar". Essa foi a definição dada por Mano Menezes, e que resume a boa fase da equipe no Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, a vítima foi o Atlético-GO, derrotado por 2 a 1. Vice-lider da competição, o Inter não perde há mais de um mês: a última derrota foi no dia 7 de agosto, diante do Fortaleza, por 3 a 0.

Mano garantiu que vitória e sequência são reflexos de um time que encontrou uma maneira certa de atuar, independente das peças utilizadas. Nesta segunda-feira, foram três desfalques, incluindo o goleiro Daniel. "A equipe se encontrou. Essas características vão ser mantidas. O time tem isso muito claro. As funções variam, mas a ideia é a mesma. As coisas estão sendo bem conduzidas", pontuou.

Mano afirma que vê sinais constantes de crescimento do time. Ele fez questão de elogiar os jogadores por isso. "A ideia está sendo assimilada. E isso é mérito dos jogadores, que têm a capacidade de executar. São muito talentosos", afirmou.

Na perseguição ao líder Palmeiras, o treinador citou a importância de sair com os três pontos de Goiânia. Ele comemorou a "pressão boa" de jogar pela primeira vez na condição de vice-líder, mesmo tendo que retomar a posição diante da vitória do Fluminense na rodada. "O empate não servia, tínhamos que tentar vencer. Existe um sonho, lá longe, no fundo. Mas vamos dar o melhor possível para conquistar isso", garantiu.

Agora, o Inter tem quase 10 dias de folga, por conta dos amistosos da Seleção Brasileira, que paralisam o campeonato. Volta a campo apenas na outra quarta, 28 de setembro, quando recebe o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, às 21h45min, em jogo válido pela 28ª rodada.

Veja Também