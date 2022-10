Sidnei Lobo enaltece campanha do Inter no Brasileirão e vê segundo lugar como "grande conquista"

publicidade

Após o empate com o Coritiba no Couto Pereira, o auxiliar técnico do Inter, Sidnei Lobo, reconheceu que o título do Brasileirão está distante das pretensões coloradas. São dez pontos de distância com cinco jogos faltando. No entanto, em sua avaliação, o Colorado precisa focar suas forças até a última rodada para permanecer na segunda colocação.

"Vocês podem ter certeza que o próximo jogo será uma decisão. Vamos enfrentar em casa, do lado da torcida. Não tem essa de largar. Temos que exaltar o Palmeiras, está na frente, por méritos, mas temos nossos méritos para estar na segunda colocação. Queremos terminar o campeonato ali. Chegar em segundo é uma grande conquista", resumiu Lobo, que substituiu o suspenso Mano Menezes.

O auxiliar comentou o lance polêmico em que o gol de Alemão foi anulado. Em sua avaliação, o lance deveria ser validado. "Apesar disso, o Alemão ficou chateado, a gente sabe, é difícil, mas a arbitragem no geral fez uma boa partida".

O foco no Beira-Rio é garantir a classificação matemática para a Libertadores e manter a base do elenco para ser "muito competitivo" em 2023. "Nos classificarmos significa que é o dever cumprido. Tudo que fizemos durante esse ano, empenho de todos, da comissão, dos staffs, pegamos um grupo cheio de jogadores. Tivemos que trabalhar muito para chegar em um estágio como esse", finalizou Lobo.

