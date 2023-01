Taison agradece ao Inter em despedida e cita "coração triste" com rescisão

publicidade

O meia Taison publicou uma curta mensagem em suas redes sociais após a rescisão contratual com o Inter se tornar oficial na manhã deste sábado. "Consciência limpa, coração triste. Tudo tem inicio, meio e fim. Obrigado Clube do Povo", publicou.

Na sequência, o camisa 7 reproduziu mensagens de apoio de ex-companheiros, especialmente, do meia Alan Patrick, com quem atuou junto também na Ucrânia. “Quero você sempre com esse sorriso”.

Taison fez sua segunda passagem com a camisa vermelha e completou 200 jogos na última partida do ano passado. Ao todo, ele fez 44 gols e 23 assistências pelo time.

Segundo o clube, Taison recebeu uma proposta do exterior e por isso as partes entraram em comum acordo pelo fim do contrato, que venceria em abril.

