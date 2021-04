Taison desembarca em Porto Alegre para reforçar o Inter

publicidade

O atacante Taison desembarcou no início da madrugada desta sexta-feira em Porto Alegre. O jogador, anunciado pelo Inter após 11 anos de sua saída do Beira-Rio, já teve seu contrato oficializado no BID e pode estrear pelo clube

Apesar disso, ele ainda não deve ficar à disposição do técnico Miguel Ángel Ramírez para a partida da próxima terça-feira, contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, pela Libertadores. Quando reestrear, Taison vestirá a camisa 10.

"Isso não depende de mim, depende do Mister, depende do departamento, da comissão técnica", ressaltou o atleta no começo da semana. "Estou treinando bem, continuei treinando aqui, estou preparado e quero logo jogar. Ainda não conversei com o treinador, mas, se precisar, estou pronto e louco para falar com ele também", pontuou.