Taison treina normalmente e Medina define Inter para o Gre-Nal

O técnico Alexander Medina vai contar com força máxima para escalar o Inter no clássico Gre-Nal, deste sábado, às 19h, no estádio Beira-Rio. O meia Taison, que havia sido liberado para acompanhar o enterro de seu irmão, retornou aos treinamentos, trabalhou normalmente e deve começar a partida válida pela nona rodada do Gauchão 2022. Ele não participou dos treinamentos de terça e quarta-feira, mas está em boas condições.

O lateral-direito Fabricio Bustos, regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), fará sua estreia pelo Colorado. Ele ganha a vaga de Heitor no time. Assim, a defesa deverá ser Daniel, Bustos, Cuesta, Kaique Rocha e Moisés. O experiente lateral-esquerdo venceu a concorrência com o Paulo Victor.

No meio de campo, Medina repetirá a dupla Gabriel e Johnny. Avançando estarão Edenilson, Taison, David e Wesley. O centroavante Wesley Moraes se recuperou das dores no joelho e é outro que está apto para atuar.

