"Todos os sonhos que tínhamos se foram", lamenta Coudet com eliminação do Inter

publicidade

Eduardo Coudet lamentou bastante a eliminação do Inter para o Fluminense nas semifinais da Libertadores. O treinador argentino atribuiu a derrota às chances desperdiçadas quando o jogo estava 1 a 0 para o Colorado. Como na máxima do futebol "quem não faz, leva", o Tricolor carioca foi cirúrgico e aproveitou as duas únicas oportunidades criadas para virar o placar.

"Todos os sonhos que tínhamos se foram com as finalizações deles. Não pudemos matar o jogo, e em um jogo de Libertadores isso é muito difícil. Libertadores é assim, as coisas podem mudar muito rápido", disse Coudet.

O argentino voltou a frisar que, em competições como a Libertadores, é preciso ser letal nas chances criadas: "Eles aproveitaram as finalizações que tiveram. Nós tivemos mais do que eles e só conseguimos fazer 1 gol. Quando você tem a oportunidade, precisa fechar o jogo. Até o primeiro gol deles não havíamos sofrido, é muito difícil essa situação".

O Inter volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Grêmio no Gre-Nal 440, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja Também