Torcida do Inter esgota ingressos para final da Copa do Brasil em Curitiba

A torcida do Inter esgotou em cerca de 30 minutos todos os 2,3 mil ingressos para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira, às 21h30min, na Arena da Baixada. Os bilhetes para a torcida do clube paranaense começam a ser vendidos às 11h desta sexta-feira.

Antes, o Colorado enfrenta o São Paulo, pelo Brasileirão, no sábado, às 19h, no estádio Beira-Rio. O técnico Odair Hellmann comanda o primeiro treino com todo o elenco, desde a vitória sobre o Cruzeiro, pela semifinal, a partir das 15h30min, no CT Parque Gigante.