Treino do Inter tem susto duplo e trabalho setorizado

O Inter voltou a treinar na manhã desta quinta-feira no CT do Parque Gigante. A atividade de hoje foi marcada por um susto duplo, protagonizado por Bustos e De Pena. O lateral chocou-se de cabeça com o centroavante Mikael e o meia uruguaio sentiu dores no tornozelo esquerdo. Os dois titulares, no entanto, se recuperar logo e puderam seguir nos trabalhos comandados pelo técnico Mano Menezes.

De Pena sentiu o tornozelo esquerdo, mas foi só um susto. pic.twitter.com/YB7vn9QsAm — Gutiéri Sanchez (@gutisanchez) October 20, 2022

Foco total no duelo com o Coritiba.



🎥 Trabalho de posse de bola ⚽️ pic.twitter.com/5gyuXl5Yi7 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 20, 2022

No gramado, o comandante colorado optou por aprimorar os setores da equipe titular. Na direita, Moledo, Bustos, Edenilson, Johnny e Wanderson foram reunidos em um time. Já a esquerda foi composta por Vitão, Renê e Pedro Henrique. O centro teve as participações de De Pena, Alan Patrick e Alemão.

Essa foi de centroavante, hein Vitão? ⚽️😅



🎯 Atividade de cruzamento e finalização. pic.twitter.com/PS23LLUZVl — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 20, 2022

Embora Wanderson tenha sido incluído nos trabalhos com os titulares, a tendência é pela volta de Pedro Henrique ao ataque. O time colorado deve ter a seguinte formação contra o Coritiba: Keiller; Bustos, Moledo, Vitão e René; Johnny, Edenilson, De Pena e Alan Patrick; Pedro Henrique e Alemão. A partida está marcada para domingo, às 18h, no Couto Pereira.

*Com informações do repórter Gutiéri Sanchez

