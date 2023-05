Um dia após a derrota no Gre-Nal, futuro de Mano no Inter permanece indefinido

publicidade

Após a derrota no Gre-Nal desse domingo por 3 a 1, a situação de Mano Menezes no comando técnico do Internacional ficou ainda mais delicada. Havia expectativa de que o técnico fosse demitido em função da má fase a equipe. No entanto, até as 16h30 desta segunda-feira, não havia definição sobre o futuro do treinador.

O Conselho de Gestão permanece reunido desde o início da manhã. Mano participou do encontro pela manhã, saiu para dar o treinamento e retornou, por votla de 15h40, para a reunião. O Conselho é composto pelo presidente Alexandre Barcellos e pelos vice-presidentes, Dannie Dubin, Arthur Caleffi, Luiz Carlos Bortolini e Humberto Busnello.

A derrota por 3 a 1 para o Grêmio na Arena foi a quinta consecutiva do Inter. Em coletiva de imprensa após o término da partida, o executivo de futebol, William Thomas, foi questionado sobre a permanência ou demissão do treinador. Thomas evitou projetar a saída de Mano, mas garantiu reavaliação.

“Todos queremos mudanças. Há várias formas de mudar. O Mano é o técnico nesse momento. O respeitamos. Continuaremos conversando e definiremos os próximos passos”, disse o executivo ainda na Arena.

Em caso de demissão, o Inter terá que pagar a rescisão do contrato, estimada em cerca de R$ 1 milhão. Outro fator que pesa na decisão é a escassez no mercado de outros nomes considerados capazes de substituir Mano. O curto espaço de tempo que um novo treinador teria para apresentar resultados é outro aspecto levado em consideração.

Decisões pela frente

A equipe tem dois jogos decisivos nos próximos dias, pela Libertadores e pela Copa do Brasil, além de um partida pelo Brasileirão, onde a equipe ocupa a 14ª colocação. Nesta terça-feira, 23, o Inter embarca para a Venezuela, onde enfrenta na quinta-feira o Metropolitanos, em partida válida pela primeira fase da Libertadores. No domingo, o Inter enfrenta o Bahia em casa pelo Campeonato Brasileiro.

Na quarta-feira da semana que vem, dia 31, nova decisão. Pela Copa do Brasil, o Inter precisa reverter os 2 a 0 sofridos contra o América-MG pelas oitavas de final da competição.

