Valencia abre leque de opções para o ataque do Inter

A chegada de Enner Valencia trouxe um ótimo problema para Mano Menezes. O equatoriano, por suas características, não se encaixa perfeitamente no esquema de jogo montado pelo técnico e azeitado desde o ano passado. Ou seja, a utilização do jogador, principal reforço do Inter na temporada, demandará algumas adaptações ao time, que já estão sendo elucubradas por Mano e serão testadas em breve.

Valencia estará no grupo que viaja amanhã ao Rio de Janeiro para a partida contra o Fluminense, domingo, no Maracanã, pelo Brasileirão. “Tive uma conversa com ele durante a semana. Ele me disse que se sente bem. Então, deve ser relacionado (na delegação). Não está certo se começa jogando ou se entra depois. O mais provável é que comece no banco”, afirmou Mano, ontem à tarde, em entrevista ao canal ESPN.

Em tese, Valencia é atacante, mas não um centroavante. No Fenerbahçe, jogava ao lado de outro atacante, dividindo as funções ofensivas. No Inter, no atual sistema, ele poderia substituir Luiz Adriano, mantendo Wanderson aberto pelo lado esquerdo. Outra alternativa seria montar um sistema novo, com dois atacantes − como Luiz Adriano e Valencia. “Enner é um atacante, não um centroavante que vai jogar de costas fazendo o pivô. Mas ele pode fazer as quatro funções do ataque”, segue Mano.

Seja qual for a opção do técnico, as principais observações não poderão ser feitas contra o Fluminense. Afinal, a principal peça criativa do meio-campo, que é Alan Patrick, está fora do jogo por suspensão. Outro desfalque certo é Pedro Henrique, com uma lesão muscular. Luiz Adriano foi poupado de alguns treinos da semana por causa de um resfriado, mas deverá estar recuperado a tempo da viagem.

Bruno Henrique perto do Beira-Rio

O Inter está se aproximando de poder anunciar a contratação do volante Bruno Henrique, 33 anos, que deixou o Al Ittihad, da Arábia Saudita, e está livre no mercado.

