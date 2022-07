Vasco confirma a contratação de Paulo Victor

publicidade

O Vasco anunciou neste sábado a contratação de Paulo Victor. O lateral esquerdo, que não estava sendo aproveitado pelo Inter, chega por empréstimo ao Gigante da Colina e disputará a Série B. O vínculo do ala com o time carioca vai até 31 de julho de 2023.

A ida de Paulo Victor para o Rio de Janeiro tem relação com a vinda de Weverton para o Beira-Rio. O lateral direito inclusive foi também oficializado hoje como novo reforço do Inter.

Revelado nas categorias de base do Nova Iguaçu, Paulo Victor chegou ao Botafogo em 2020 para reforçar a equipe o sub-20. No ano seguinte, após se destacar na categoria, foi promovido para o elenco profissional e apareceu como surpresa positiva no time, assumindo a titularidade no início da campanha alvinegra que resultou no título do Campeonato Brasileiro da Série B.

As boas atuações no Botafogo fizeram o lateral-esquerdo despertar o interesse do Inter, por quem foi contratado no segundo semestre de 2021. Natural de Minas Gerais, Paulo Victor irá realizar um sonho de infância ao vestir a camisa cruzmaltina.

