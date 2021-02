Vice de Futebol do Flamengo critica presidente do Inter por fala sobre a arbitragem: "Piada"

publicidade

A decisão entre Flamengo e Inter, que pode decidir o Brasileirão 2020, já começou. Nesta terça-feira, o vice de Futebol da equipe carioca, Marcos Braz, criticou as declarações do presidente colorado, Alessandro Barcellos, que disse "estar atento" e que não iria aceitar interferências externas na arbitragem" logo após a vitória do Vasco. No confronto, o Colorado teve um pênalti contra si e um cartão amarelo para Cuesta, que fica de fora da partida do domingo.

"O presidente se empolgou um pouco, não está acostumado a chegar nas finais. Com o maior respeito do mundo que temos ao Inter, não adianta o presidente ficar gritando de lá. Já passei dessa fase de ficar discutindo pela imprensa. O que temos de fazer é totalmente diferente. Está empolgado, não está acostumado, mas tem de ir devagar com a louça. Isso é piada essas reclamações", disse Braz em entrevista coletiva.

Inter e Flamengo se enfrentam no próximo domingo, às 16h, no Maracanã. Com 69 pontos, o Colorado pode se sagrar tetracampeão em caso de vitória no Rio de Janeiro em cima do Rubro Negro, que tem 68 pontos, na segunda colocação, e precisa vencer para seguir vivo.

