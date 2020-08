Vice de Futebol do Inter fala em responsabilidade financeira e em contratar para "chegar e jogar"

publicidade

O futebol é dinâmico, mas até a noite de quarta-feira, após a goleada sobre o Atlético-GO, a direção do Inter não tinha acertado uma contratação para o ataque que deverá suprir a ausência de Guerrero no grupo. Ao falar do tema, o vice de Futebol do Inter, Alessandro Barcellos, evitou comentar a possibilidade de contratar o ex-jogador do clube, Alexandre Pato. Porém, fez questão de deixar claro que qualquer reforço deverá chegar dentro das condições financeiras e com qualidade para chegar e vestir a camisa colorada.

“Hoje (quarta-feira) não temos nada encaminhado. Estamos monitorando o mercado. Temos prazos de janela para inscrever, que para o exterior só abre em outubro. Então, temos a limitação de jogadores sem contrato ou no mercado brasileiro. Estamos trabalhando junto com o Capa, que levanta nomes, perfis e discutimos com a comissão técnicas sobre as contratações. Esse é o processo. Por óbvio, para que a gente não crie expectativas no torcedor, olhando sempre para a capacidade financeira do clube e o momento que atravessamos neste momento de pandemia”, destacou.

O dirigente lembrou que o Inter sempre acompanha os atletas que passaram pelo clube e que torcem pelo sucesso nas suas carreiras. Admitiu que “dentro de uma condição específica, seja ela através de recursos, prazos ou diluído ao longo do tempo” pode fazer uma contratação de vulto, mas dentro do planejado para manter a folha de pagamento em parâmetros utilizados até agora.

“Não falo em valores (depois de ser questionado se o Inter teria condições de pagar algo em torno dos R$ 700 mil que Pato recebia no São Paulo). Temos os nossos limites. Temos condições avaliadas financeiramente para compor uma folha salarial e não tivemos, isso é importante, nenhum espaço de folha. Então, temos limitações financeiras sim e vai (a contratação) isso vai depender muito das condições e formas que vamos negociar com as possibilidade e condições financeiras que temos hoje”, ressaltou.

Alessandro Barcellos destacou ainda que o clube quer repor a ausência de Guerrero o quanto antes, mas que não pode errar na avaliação e na contratação de um reforço. “Trabalhamos para repor essa baixa importante. Talvez, não no tempo que se espera, mas no que seja necessário para o clube fazer as suas negociações e um bom negócio do ponto de vista esportivo. Queremos trazer jogadores que possam chegar e jogar”, concluiu.

O Inter volta aos treinos nesta quinta-feira, às 15h. O próximo compromisso colocará o Colorado, líder do Brasileiro, com nove pontos e saldo cinco, contra o Atlético-MG, vice com a mesma pontuação, mas com saldo três. O jogo está marcado para sábado, às 19h, no Beira-Rio.