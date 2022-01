Wesley Moraes comemora estreia com gol no Inter: "Espero dar alegrias para a torcida"

publicidade

O atacante Wesley Moraes não poderia ter imaginado estreia melhor com a camisa do Inter. Na tarde deste sábado, abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o União Frederiquense, no Beira-Rio.

Após a partida, disse estar "muito feliz" com a possibilidade de estrar com gol depois de muito tempo sem jogar. "Espero que seja o primeiro de muitos. Espero dar alegrias para a torcida colorada", projetou.

O atacante sofreu o pênalti e converteu, abrindo o placar para o Inter aos 13 minutos. Na etapa final, de falta, D'Alessandro fechou o placar.

Na próxima rodada, o Inter visita o São Luiz, em Ijuí. A partida, acontece no Estádio 19 de Outubro, às 19h.

