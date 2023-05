Itamaraty vai cobrar explicações de embaixadora da Espanha por racismo contra Vini Jr.

publicidade

O Itamaraty quer cobrar explicações da embaixadora da Espanha no Brasil, Mar Fernández-Palacios, após o novo episódio de racismo sofrido pelo jogador de futebol brasileiro Vini Jr. nesse domingo (21) durante um jogo pelo campeonato espanhol. O R7 apurou que o embaixador do Brasil na Espanha, Orlando Leite Ribeiro, tem feito a forte pressão junto às autoridades governamentais e esportivas envolvidas.

A atuação do Itamaraty vem no sentido de demonstrar repúdio quanto ao episódio e quer ações efetivas para além de nota de repúdio. O órgão já tem cobrado atuação das representações diplomáticas da Espanha contra os recentes casos de racismo sofridos pelo atleta.

Pelas redes sociais, a embaixada da Espanha no Brasil condenou "com veemência as manifestações e atitudes racistas" e expressou solidariedade a Vini Jr. "pelos ataques intoleráveis e covardes que de nenhuma maneira refretem as posições antirracistas da absoluta maioria da população espanhola".

Nesse domingo (21), Vini Jr. foi atacado por parte da torcida do Valencia, que esteve presente no estádio de Mestalla, na Espanha, para ver o jogo do clube contra o Real Madrid.

Embate

Após os ataques, o craque do Real Madrid se pronunciou pelas redes sociais e disparou contra as ações da La Liga: "Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também, e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas", afirmou.

O brasileiro escreveu que a Espanha o acolheu e que ele ama o país, no entanto, reitera que a nação é racista. Em outra rede social, Vinícius Jr. também se lamentou. "O prêmio que os racistas ganharam foi a minha expulsão", reforçou.

Muito criticado, o presidente da LaLiga, Javier Tebas, foi a público, por meio de suas redes sociais, criticar a postura de Vinícius, em vez de defendê-lo.

"Já que aqueles que deveriam não explicam o que é que a LaLiga pode fazer nos casos de racismo, nós tentamos explicar a você, mas você não se apresentou em nenhuma das datas combinadas que você mesmo solicitou. Antes de criticar e insultar a LaLiga, é necessário se informar adequadamente. Não se deixe manipular e tenha certeza de entender bem as competências de cada um e o trabalho que estamos fazendo juntos", disse.

Vini Jr., então, reagiu novamente pelas redes sociais: "Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar. Quero ações e punições. Hashtag não me comove".

