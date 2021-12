Jogador brasileiro que estava impedido de sair da Indonésia já está em Porto Alegre

publicidade

Após quase três meses de impasse diplomático, o jogador Alex dos Santos Gonçalves retornou a Porto Alegre. Ele estava impedido de sair da Indonésia desde outubro, e aproveitou o vencimento da notificação que o impedia de deixar o país asiático para voltar ao Brasil. O desembarque na Capital aconteceu na noite da quarta-feira (29).

O imbróglio começou quando ele precisou renovar o seu visto de trabalho. No ano passado, Alex vestiu a camisa do Persikabo, mas entrou com uma ação na FIFA reivindicando o pagamento de valores devidos pelo clube. Isso porque, no início da pandemia, 75% de seu salário foi cortado sem que um acordo formal fosse fechado.

Logo após sair do time, fechou um acordo com uma agremiação da Malásia. Depois, voltou para a Indonésia e defendeu o Persita Tangerang. Só que o visto permaneceu vinculado ao Persikabo, em à batalha pelo pagamento da dívida. Isso fez com que a documentação de Alex ficasse retida. A polícia local, então, vetou a saída dele do país.

O presidente do primeiro clube do atleta na Ásia, Bimo Wirjasoekarta, acusou o brasileiro de difamação por ter levado o caso à público. Ao longo dos últimos meses, pressionou para que o jogador abrisse mão dos valores que teria direito. Até que, finalmente, todos entraram em acordo para encerrar o assunto.

O processo foi acompanhado pela embaixada do Brasil em Jacarta.

