Jogadores de Honduras sofrem hipotermia após frio de -17ºC

Um fato inusitado ocorreu na partida entre Estados Unidos e Honduras válida pelas Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo, disputada na noite desta quarta-feira (2). Dois jogadores da seleção hondurenha foram substituídos durante o intervalo após sofrerem hipotermia.

O jogo foi disputado em Minnesota, com temperatura de -17ºC e sensação térmica de -25ºC, por causa dos ventos gelados. Os dois atletas afetados foram o goleiro Luis López e o atacante Rommel Quioto. A informação foi confirmada pelo perfil oficial da seleção de Honduras nas redes sociais.

Em comunicado publicado em suas redes sociais, a seleção hondurenha informou que "dois jogadores da seleção nacional não voltaram ao segundo tempo do jogo eliminatório contra os EUA devido às condições climáticas extremas que imperam no estádio". A baixa temperatura levou jogadores a usar luvas, camisas térmicas e máscaras durante a partida.

Em campo, os EUA venceram Honduras por 3 a 0. Os gols foram marcados por McKennie, Zimmerman e Pulisic. Com o resultado, os americanos chegaram a 21 pontos, o que os deixa na segunda colocação das Eliminatórias a três rodadas para a definição das vagas. Honduras é a lanterna do octogonal com apenas três pontos.