Jogos com mando de Israel nas Eliminatórias da Euro serão disputados na Hungria

publicidade

Dois jogos da seleção israelense pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024 foram realocados para a Hungria, informou a Uefa nesta terça-feira. O conflito atual entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas provocou esta mudança de sede por motivos de segurança.

A cidade húngara de Felcsut vai receber os jogos do time israelense contra Suíça (15 de novembro) e Romênia (18 de novembro). Antes dessas duas partidas, a seleção de Israel jogará em Kosovo, contra a seleção local, dia 12 de novembro, também pelas Eliminatórias da Euro, segundo a Uefa.

O duelo estava previsto inicialmente para 15 de outubro, mas foi adiado porque as autoridades israelenses tinham proibido sua seleção de viajar ao exterior. Israel vai encerrar sua participação nas Eliminatórias da Euro no dia 21 de novembro, contra Andorra. Depois de seis jogos disputados, a equipe é a terceira colocada do Grupo I.

Veja Também