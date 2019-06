Jornais argentinos indicam possível saída de Benedetto do Boca Juniors

publicidade

Em má fase no Boca Juniors, Darío Benedetto pode estar deixando o clube. Conforme veículos de comunicação argentinos, o destino mais certo seria o futebol mexicano. De acordo com o Fox Sports local, a equipe xeneize tem interesse no meio-campista Maximiliano Meza, que atua no Monterrey, e o atacante seria usado na transação. "Falei com pessoas do México e eles me disseram que podem entrar na operação com Monterrey por Maximiliano Meza", disse o jornalista Jorge Baravalle.

"SÉ DEL INTERÉS DE BOCA Y ME PONE FELIZ"#90MinutosFOX | Maximiliano Meza habló sobre los sondeos del Xeneize, pero aseguró que se siente cómodo en Monterrey. pic.twitter.com/gmsIvzU99B — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 5 de junho de 2019

Segundo o Toda Pasión, Dirigentes do Boca teriam iniciado tratativas com o Monterrey, onde Meza, de 26 anos, joga há seis meses. O clube não quer vendê-lo, a menos que a cláusula de saída seja paga. Em meio a essas conversas, os argentinos teriam oferecido Benedetto como parte do acordo. Em dezembro de 2018, os mexicanos pagaram ao Independiente 15 milhões de pelo passe e para vendê-lo, querem um bônus econômico.

O atleta já jogou no México, primeiro pelo Tijuana e, depois, pelo Águilas del América, com o qual foi campeão da Liga dos Campeões da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf). O jornal 90 Minutos informa que ele poderia "estar de volta à Liga MX". "Darío Benedetto podea estar perto de voltar ao futebol asteca, mas não vestido de amarelo, mas agora com listras e no norte do país. O 'Pipa' poderia estar na mira dos Rayados como reforço para esta Abertura de 2019".

Após a derrota na final da Copa Superliga contra o Tigre, no domingo, o jogador deixou em aberto a possibilidade de deixar a equipe antes do início do segundo semestre. Recentemente, o presidente do Boca conseguiu uma melhora no contrato com Pipa, aumentando seu salário e premiações para motivá-lo a permanecer na instituição. Com isso, foi colocada uma cláusula de rescisão de 21 milhões de euros, com o objetivo de tê-lo para outra Copa Libertadores.

Interesse da Europa e dos Estados Unidos

Conforme o jornal Olé, há clubes dos Estados Unidos e da Europa interessados no camisa 9. Um deles é o Los Angeles Galaxy. A publicação afirma que Benedetto é um desejo antigo e que o técnico argentino Guillermo Barros Schelotto pode ser um facilitador. Por outro lado, a Roma, que foi a principal candidata a comprar o passe do jogador há alguns meses está prestes a perder sua área de referência: Edin Dzeko estaria a um passo de assinar com a Inter de Milão, algo que poderia ser um ponto de partida na retomada de conversas com o artilheiro xeneize.