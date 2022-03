Jornais italianos demonstram espanto com seleção fora da Copa: "Inacreditável"

publicidade

A chocante queda da Itália na repescagem das Eliminatórias para a disputa da Copa do Mundo do Catar foi retratada pela imprensa do país com espanto e tristeza. Os italianos, atuais campeões europeus, perderam para a Macedônia do Norte com um gol no final da partida. A imprensa local não escondeu a surpresa e o lamento.

O editorial da Gazzetta dello Sport definiu como uma "falha de um sistema que deve ser refundado". Já o Corriere dello Sport chamou a derrota de uma "eliminação chocante" e estampou na capa o título "Para o inferno".

A seleção italiana já havia ficado fora da Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Essa é a primeira vez na história que a Azzurra estará ausente em dois Mundiais seguidos. Depois de ser campeão mundial em 2006, a Itália ainda acumulou eliminações precoces na fase de grupos nas edições de 2010 e 2014.

A Itália finalizou 32 vezes ao gol da Macedônia do Norte, mas os atacantes da equipe não estavam com a pontaria afiada. No desespero para conseguir a vitória, o time italiano se mandou ao ataque, mas sofreu um contra-ataque despretensioso do adversário e viu um chute de longe do meia Aleksandar Trajkovski entrar no canto direito do gol de Donnarumma.

O técnico Roberto Mancini não escondeu a decepção na entrevista coletiva após a derrota. "Estou mais do que decepcionado, não tenho nada a dizer. Algo incrível aconteceu esta noite. Merecemos ganhar a Euro, agora tivemos muito azar... mas é isso, essa é a realidade. Lamento pelos jogadores", disse o treinador italiano.