Jornal português noticia interesse do Everton em Cebolinha

O ex-atacante do Grêmio Everton Cebolinha é alvo do interesse do Everton, da Inglaterra. A informação foi veiculada nesta quinta-feira pelo jornal A Bola, de Portugal. Atualmente, o jogador defende o Benfica, que recentemente se despediu da Liga dos Campeões ao ser eliminado pelo Liverpool.

O suposto desejo da equipe inglesa em Cebolinha seria justificado pela possibilidade de saída de Calvert-Lewin e Richarlison. Na Premier League, o time liderado por Frank Lampar é apenas o 17º colocado.

Everton esteve entre os titulares nos dois jogos disputados contra o Liverpool. Ele acabou sendo substituído nos dois confrontos, tanto o primeiro, realizado em Portugal, quanto no segundo, que ocorreu na Inglaterra.