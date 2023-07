Jovem morre em SP após ser ferida em confusão entre torcedores do Palmeiras e Flamengo

publicidade

Uma jovem de 23 anos morreu na manhã desta segunda-feira (10) após ter sido ferida numa confusão entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo, no sábado (8), antes da partida entre as duas equipes em São Paulo.

Gabriela Anelli foi atingida no pescoço por uma garrafa de vidro. Ela estava internada na Santa Casa, na região da Santa Cecília. Familiares e o atleta Dudu, do Palmeiras, chegaram a promover campanhas que pediam doação de sangue para a jovem.

Felipe Marchiano, irmão da vítima, lamentou a morte de Gabriela nas redes sociais. "Tem coisas que acontecem que estão além do nosso limite de entendimento. Sei o quanto você lutou cada segundo e você de fato sempre foi uma guerreira."

A confusão entre as torcidas aconteceu antes do início do jogo, nas imediações do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, na zona oeste da capital paulista. Após intervenção da Polícia Militar, torcedores atiraram garrafas de vidro contra os policiais.

Gabriela Anelli, palmeirense que esperava para entrar no estádio para assistir ao jogo, foi atingida e socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Imagens da violência circulam nas redes sociais desde sábado (8). De acordo com a repórter Beatriz Casadei, da Record TV, um homem foi preso em flagrante depois da confusão.

Após a notícia da morte de Gabriela, o Palmeiras emitiu uma nota em suas redes sociais em que lamenta profundamente o incidente. "Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de entretenimento", diz a equipe.