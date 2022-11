Jovens do WimBelemDon participam da turnê de Rafael Nadal no Brasil

publicidade

Crianças e adolescentes do projeto social WimBelemDon serão boleiros em jogo da turnê de exibição do tenista Rafael Nadal, que chega ao Brasil neste sábado, começando por Belo Horizonte (MG). A ONG atende jovens em situação de vulnerabilidade social na zona Sul de Porto Alegre. Destes, 16 entre 12 e 17 anos foram selecionados para o evento após um treinamento, além de critérios como assiduidade e de envolvimento com as atividades na rotina diária da instituição.

Os 16 adolescentes saíram de Porto Alegre na madrugada dessa quinta-feira, rumo a Belo Horizonte de ônibus, acompanhados de 7 pessoas da equipe do WimBelemDon. As despesas estão sendo pagas pelo próprio projeto, que está realizando uma “vakinha” virtual para ajudar nos custos. “Quando fomos convidados, não hesitei. Aqui, trabalhamos com sonhos e essa experiência será inesquecível para eles”, diz Marcelo.

Atual número 2 no ranking da ATP, Nadal e o norueguês Casper Ruud (Nº 2), disputaram a final do torneio de Roland Garros, com vitória do espanhol. Agora, o jogo se repetirá ao longo da turnê de exibição pela América Latina, que começou nessa quarta-feira, em Buenos Aires e passa ainda por Bogotá, Cidade do México e Quito.



Foto: Rafael Bernardes / Divulgação / CP

Além da partida entre Nadal e Ruud, ocorre um jogo de duplas: Bruno Soares e Bob Bryan (EUA) enfrentam Marcelo Melo e Rafael Matos. Soares é embaixador do WimBelemDon e essa é sua despedida das quadras. Foi através dele que o projeto foi convidado para participar do evento, explica o fundador e superintendente da instituição Marcelo Ruschel.

* Sob supervisão de Carlos Corrêa