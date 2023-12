Justiça destitui presidente da CBF e determina novas eleições

publicidade

A Justiça do Rio de Janeiro destituiu do cargo o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, nesta quinta-feira, 7. O Tribunal de Justiça estabeleceu que o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz, atue como interventor até a convocação de novas eleições na entidade.

De acordo com o Estadão, o julgamento tratou da legalidade de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a CBF e o Ministério Público do Rio de Janeiro em março do ano passado. O TAC permitiu que a Assembleia Geral da CBF elegesse Ednaldo Rodrigues para comandar a entidade.

Por 3 votos a 0, a 21ª Câmara de Direito Privado considerou que o Ministério Público do Rio (MPRJ) não tinha legitimidade para agir em assuntos ligados à confederação, considerando que se trata de uma entidade privada.

O acordo foi firmado porque o MPRJ considerava ilegais as regras que regiam a eleição na CBF, em função de uma mudança no estatuto da entidade, em 2017, que estabeleceu pesos diferentes para os votos praticados por federações e clubes das séries A e B. Na prática, bastava as federações votarem em conjunto para definir o presidente.

Rogério Caboclo, indicado pelo presidente afastado Marco Polo del Nero, foi eleito sob essa regra. Um dos vices, Ednaldo Rodrigues assumiu o comando da entidade de forma interina quando Caboclo foi destituído, em meio a denúncias de assédio - que ele sempre negou e pelas quais foi inocentado na Justiça.

Opositores de Ednaldo tentaram barrar a eleição de março de 2022 alegando que o TAC fora assinado por ele, como presidente interino, e serviu para referendar uma eleição que o tornaria presidente de fato. Nesta quinta-feira, a Justiça acatou o pleito.