Juventude anuncia Júnior Chávare como diretor executivo

publicidade

O Juventude anunciou, nesta quarta-feira, a contratação de Júnior Chávare para a função de diretor executivo do clube. O profissional, com grande experiência no mercado e um incentivador do trabalho de categorias de base, chega para atuar ao lado do comitê gestor de futebol do Juventude, composto por Luis Carlos Bianchi, Almir Adami e Jones Biglia.

Chávare teve duas passagens pelas categorias de base do Grêmio. Em 2013, deu início ao Projeto Lapidar. Na reta final de 2015, o profissional participou ativamente do processo de captação de novos talentos e ajudou a revelar nomes como como Luan, Wallace, Everton Cebolinha, Arthur, Pedro Rocha, Jailson, Pepê, Wendell, Matheus Henrique, Ferreira, Jean Pierry, Darlan, Tetê, entre outros.

Em sua primeira entrevista como Executivo do Juventude, Chávare destacou o trabalho realizado no clube. "É um motivo de muito orgulho, muita satisfação estar aqui no Juventude. Quando nós tivemos as primeiras conversas, não tive dúvidas que seria um projeto de muitos desafios, mas também de muitas expectativas. O Juventude é muito respeitado. A torcida tem que saber que apesar das dificuldades enfrentadas no momento, o clube é referência no país."

O profissional ainda falou brevemente da montagem do elenco, já visando a próxima temporada. "Temos que ser criativos. Já estamos definindo o perfil dos atletas que queremos e em cima desse perfil nós iremos buscar nomes com o objetivo de formar um grupo forte e competitivo para todas as competições de 2023."

Veja Também