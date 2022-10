Juventude anuncia saída de Umberto Louzer

publicidade

O Juventude anunciou nesta segunda-feira a saída do técnico Umberto Louzer. O treinador não resistiu à recente derrota da equipe de Caxias do Sul, sofrida ainda no sábado para o Athletico-PR por 2 a 0.

Assim como Louzer, o auxiliar Gabriel Remédio e o preparador físico Marcelo Rohling também saíram do Alfredo Jaconi. De acordo com o clube, Lucas Zanella, auxiliar que faz parte da comissão técnica permanente, comandará a equipe contra o Corinthians nesta terça-feira, às 21h30min, na casa do time gaúcho.

Com o último revés, o Papo segue como lanterna do Brasileirão com apenas 19 pontos somados, muito distante de uma saída da zona de rebaixamento, já que o primeiro fora da região da degola, o Ceará, tem 31 pontos.

