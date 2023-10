Juventude cede empate no fim ao Sport, mas segue no G4 da Série B

publicidade

Marcando o encerramento da 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Juventude e Sport fizeram um duelo direto dentro do G4 - grupo de acesso - nesta segunda-feira. Sob forte chuva e com o gramado encharcado do Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o jogo terminou empatado por 2 a 2. A frustração dos jaconeiros veio nos acréscimos da etapa final, com o empate dos visitantes aos 48 minutos.

Com duas assistências de Nenê, para os gols de Danilo Boza e Gabriel Taliari, ambos de cabeça, o Juventude continua em quarto lugar, agora com 55 pontos. O Sport segue na vice-liderança, com 56 pontos, mesma pontuação do Atlético-GO, em terceiro. O Vitória lidera com 61. Pela 33ª rodada, o Verdão da Serra tentará consolidar um lugar no acesso contra o desesperado Londrina, no próximo sábado, às 18h, de novo no Alfredo Jaconi. Já o Sport atua um dia antes, na sexta-feira, quando recebe a Chapecoense, às 21h30min, na Ilha do Retiro.

Com o gramado alagado, Juventude e Sport tiveram que abdicar da troca de passes e apostar nos lançamentos longos e bolas paradas. Quem tirou proveito primeiro foram os donos da casa. Logo aos 13 minutos, Nenê cobrou falta na área e Danilo Boza ganhou no alto e testou firme para marcar. Se aventurando no ataque, quase o defensor marcou o segundo, tirando tinta da trave, em uma bomba de fora da área. Quando a chuva deu uma trégua o Sport cresceu no jogo.

Vagner Love saiu livre, mas tentou uma cavadinha sem sucesso. A alternativa encontrada foi a bola aérea. Fabinho cobrou falta na área, a defesa cortou parcialmente e Alan Ruiz encheu o pé para marcar um golaço, aos 40. O time pernambucano ainda teve a chance da virada, após o VAR denunciar um toque de mão de Zé Marcos dentro da área para o pênalti. Love bateu fraco e Thiago Couto defendeu. Nos acréscimos, quase Nenê marcou um gol olímpico e Dênis tirou de soco.

Na segunda etapa, a chuva deu as caras de novo e o Juventude mais uma vez soube fazer o uso dela. Nenê cobrou novamente a falta na área e Gabriel Taliari se antecipou à defesa do Sport para marcar, aos 15 minutos. Os visitantes tentaram responder na sequência. Felipe mandou uma bomba de fora da área e Thiago Couto evitou um golaço.

A chuva apertou e deixou o jogo faltoso. As duas equipes tentaram acelerar o jogo, tentando driblar as poças que se formavam no gramado. Com a vantagem, o Juventude procurou não se expor e venceu os duelos aéreos contra o ataque do Sport. Na reta final, a imposição física superou a técnica.

Com muita disposição, o Juventude conteve os avanços do Sport até os 48 minutos. A zaga da equipe gaúcha tentou despachar para a frente, mas a bola subiu e ficou viva no campo de ataque do Sport. Ninguém tirou e a bola chegou para Edinho, que entrou na área e bateu em diagonal fora do alcance do goleiro, deixando tudo igual.