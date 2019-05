Juventude derrota o Boa Esporte e segue invicto na Série C

publicidade

O Juventude segue invicto no Brasileirão da Série C. Jogando em casa, o time gaúcho venceu o Boa Esporte por 2 a 0 neste domingo. Braian Rodriguez, aos 23 minutos do primeiro tempo e Bruno Alvez, aos 7 da segunda etapa decretaram a vitória gaúcha em partida válida pela quarta rodada. A equipe gaúcha soma 8 pontos - duas vitórias e dois empates. Na próxima rodada, sábado, dia 25, o Juventude enfrenta o São José no Passo da Areia. Os quatro primeiros colocados avançam de fase.



O São José atravessou o Brasil para enfrentar o Atlético-AC, em Rio Branco. E volta de lá com um pontinho. A equipe porto-alegrense empatou em 2 a 2, com gols de Luiz Eduardo e Karl, o último aos 43 do segundo tempo. Com isso, está em quinto lugar, com 5 potos, dois atrás do G-4, grupo dos que se classificam para as quartas de final, que valem vaga na Série B.



O Ypiranga joga no encerramento da rodada, nesta segunda, às 20h, contra o Remo, no Mangueirão. O time gaúcho, que na quinta-feira decidirá o título da Divisão de Acesso diante do Esportivo, tem 4 pontos, contra 7 dos paraenses.