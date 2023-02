Juventude e Caxias empatam em clássico marcado por reviravoltas e expulsões

publicidade

Juventude e Caxias protagonizaram um dos jogos mais emocionantes do Gauchão até o momento na noite desta segunda-feira. Após reviravoltas no placar e confusão com direito a três jogadores expulsos, os rivais acabaram no empate por 2 a 2 no estádio Centenário, pela 9ª rodada. Na prática, o resultado é melhor para o time grená, que permanece em quarto lugar, com 14 pontos. O Verdão da Serra vem atrás, na sexta colocação, com 11 pontos.

Jogando em casa, o Caxias deu sinais de que iria aproveitar o momento de instabilidade do rival. O técnico Celso Roth pediu demissão no último final de semana e coube ao auxiliar Bolzan comandar a equipe. Logo aos 7, o meia Jean Dias chegou batendo cruzado e Dirceu desviou para o fundo da rede. Na sequência, pressionando, o segundo gol quase surgiu com Dudu Mandai. O lateral disparou um petardo que encontrou a trave.

O Ju não conseguia se encontrar e os donos da casa se aproveitavam. Em erro do lateral Guilherme Guedes, que colocou a mão na bola, o árbitro Leandro Vuaden, com ajuda do VAR, assinalou a penalidade. Entretanto, uma ducha de água fria. Na cobrança de Jean Dias, o goleiro Thiago Couto fez a defesa e evitou o 2 a 0. Foi do arqueiro a responsabilidade de evitar maior prejuízo aos visitantes.

O Juventude voltou diferente do intervalo e o jogo se transformou. Aos 12 minutos, o atacante David aproveitou cruzamento e igualou o marcador. Sete minutos depois, a virada veio. Novamente no faro de David, que aproveitou a sobra para soltar uma bomba de dentro da área. O duelo ficou franco e o time grená conseguiu o empate aos 46 minutos.

De novo na intervenção do VAR, Vuaden marcou penalidade que Eron bateu sem chances para o goleiro Thiago Couto. Depois do empate, uma confusão generalizada acabou com três jogadores expulsos: Diego Rosa e Marlon, do Caxias, e Jean Irmer, do Ju.

