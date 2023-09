Juventude não supera bloqueio da Chapecoense, empata e fica fora do G-4 da Série B

publicidade

Juventude e Chapecoense ficaram no empate por 0 a 0 em partida disputada na noite desta quinta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul O duelo foi válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogo começou morno, mas ganhou ritmo forte no segundo tempo, com os dois times carimbando a trave e perdendo oportunidades de abrir o marcador. Com o resultado, o Juventude chegou aos 44 pontos e perdeu a oportunidade de entrar no G-4, ficando em quinto lugar. A Chapecoense foi para 27 pontos e pode terminar a rodada na zona do rebaixamento, que hoje tem ABC, Londrina, Tombense e Sampaio Corrêa.

Jogando em casa, o Juventude começou colocando pressão. O primeiro lance de perigo aconteceu aos sete minutos, com Matheus Vargas. Airton fez uma defesa tranquila. O primeiro tempo foi marcado pela força do Verdão da Serra e pelo bom desempenho defensivo dos adversários. A melhor oportunidade de gol aconteceu aos 23. Após cobrança de escanteio, o travessão salvou os catarinenses.

No segundo tempo, o jogo ganhou um novo ritmo. Logo aos três minutos, Vini Paulista finalizou com estilo de dentro da área e mandou para fora. A grande chance da Chapecoense aconteceu aos 16 minutos, quando Alisson Farias recebeu na marca do pênalti e errou o chute. Tomando gosto pelo jogo, os catarinenses chegaram novamente aos 21. Felipe Ferreira acertou a trave e Bruno Vinícius fez Léo Vieira praticar uma grande defesa.

Os espaços começaram a aparecer a favor do Juventude na reta final do jogo. Aos 42, em bela jogada pela esquerda, David ganhou da marcação, avançou e invadiu a área. Na hora da finalização, a defesa da Chapecoense cortou e a bola foi para escanteio. Antes da cobrança, jogadores protestaram pedindo pênalti, que não foi assinalado pela arbitragem.

Aos 48, a trave salvou a Chapecoense novamente. Em cruzamento na área e toque de cabeça, a bola bateu caprichosamente no poste direito do goleiro Airton e foi para fora.

Em busca do G-4, o Juventude entra em campo novamente no domingo (10), para enfrentar o Atlético-GO, às 15h45, no estádio Antônio Accioly em Goiânia (GO). A Chapecoense joga pela Série B na terça-feira, em casa, contra o Guarani. O duelo será realizado às 21h30.

