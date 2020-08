Juventude perde para o Paraná de virada e deixa liderança na Série B

publicidade

O Paraná assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Juventude, por 3 a 1, de virada, nesta sexta-feira à noite, no estádio Durival Britto, na Vila Capanema em Curitiba. Com sete pontos em três jogos, os paranaenses deixaram para trás o time da Serra, com seis.

O jogo começou movimentado com os times forçando as jogadas ofensivas e abrindo a perspectiva de muitos gols. O Juventude foi dirigido pelo auxiliar Dino Camargo porque Pintado está em quarentena, após ter contraído a Covid-19.

A primeira chance foi do time gaúcho, em chute de longe de Marciel e que exigiu grande defesa do goleiro Alison, que espalmou aos sete minutos. E quem acertou as redes foi o meia Renato Cajá, que também arriscou de fora da área no ângulo de Alison aos 16 minutos para abrir o placar.

O Paraná reagiu e criou duas chances seguidas. Aos 21 minutos, num chute forte de Jhony Douglas e que Luis Carlos segurou firme no centro do gol. Mas no minuto seguinte, a sorte ajudou. Após falta cobrada por Jean, o zagueiro Fabrício cabeceou na pequena área e a bola explodiu no travessão.

O empate paranaense saiu aos 40 minutos. Após cruzamento do lado direito, Renan Bressan bateu de primeira e a bola tocou na defesa. O rebote ficou com Andrey, que encheu o pé no alto. Ele também virou o placar aos 46 minutos, desta vez aproveitando cruzamento do lado esquerdo, que ele completou na pequena área ao esticar a perna.

O segundo tempo não teve a mesma movimentação. Mesmo precisando de um gol para empatar, o Juventude não conseguiu imprimir um ritmo mais forte. O Paraná fez o que interessava: ficou na defesa na espera de um contra-ataque para matar o jogo.

Este gol saiu aos 30 minutos, quando Renan Bressan dominou a bola no meio-campo e fez perfeito lançamento para Bruno Gomes, nas costas da defesa. Ele dominou em velocidade e bateu no canto esquerdo do goleiro.

Pela quarta rodada, o Paraná vai enfrentar o Guarani em Campinas, na próxima terça-feira, às 21h30. Na segunda-feira, o Juventude vai tentar se reabilitar, em casa, diante do América-MG.