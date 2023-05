Juventude rescinde contrato com atleta investigado em esquema de manipulação de jogos

publicidade

O Juventude anunciou nesta quarta-feira o desligamento do jogador Gabriel Tota, um dos atletas investigados na Operação Penalidade Máxima II, que investiga um esquema de manipulação de jogos de futebol. O clube anunciou o fim do vínculo do atleta na tarde desta quarta-feira, 17.

Tota estava cedido ao Ypiranga, de Erechim. Na segunda-feira, 15, o clube anunciou o desligamento do atleta. Em sua nota, o Ypiranga afirmou que a rescisão foi feita em comum acordo.

De acordo com o Ministério Público de Goiás, responsável pela operação, o jogador teria recebido valores de até R$ 50 mil, na época em que atuava pelo Juventude.

