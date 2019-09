Juventude segura empate no Maranhão

publicidade

O Juventude largou com um empate nas quartas de final da Série C, na noite desta segunda-feira. Enfrentando uma temperatura de mais de 30º C e empolgados 10.319 torcedores que lotaram o estádio Municipal Frei Epifânio D'Abadia, o alviverde tratou de segurar o 0 a 0 com o Imperatriz-MA para decidir vaga nas semifinais e o acesso à Série B na próxima segunda-feira, em Caxias do Sul. Não há saldo qualificado.

Empurrado pela torcida, o Imperatriz tomou a iniciativa e dominou praticamente todo o jogo. Mas a pressão parou nas mãos do goleiro Marcelo Carné, que teve ótima atuação e foi o melhor jogador em campo. A única chance do alviverde de Caxias do Sul foi aos 22 minutos da fase final. Bruno Alves fez grande jogada e fez a bola chegar para Renato Cajá. Na finalização, o meia colocou a bola muito próxima à meta adversária.

A equipe anfitriã chegou a marcar um gol, aos 35 minutos do 2º tempo, mas o atacante Matheus Lima estava impedido. Ypiranga e São José são os outros dois gaúchos que brigam pelo acesso. Os dois decidem a classificação no próximo sábado.