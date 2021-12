Juventude vence o Corinthians no Jaconi e permanece na Série A

publicidade

O futebol gaúcho terá dois representantes no Brasileirão da Série A em 2022. O Juventude venceu por 1 a 0 o Corinthians no Alfredo Jaconi e contou com a derrota do Bahia para o Fortaleza para garantir sua permanência.

Em um estádio lotado e empurrado pela massa, o Verdão da Serra foi melhor ao longo de todo o jogo, ainda que sem levar muito perigo, e encontrou seu gol em penalidade aos 37 minutos do segundo tempo. Chico Kim cobrou com perfeição e sem chances para Cássio. Ciente da derrota do clube baiano, o Verdão da Serra administrou com competência sua vantagem.

Na primeira etapa, os donos da casa levaram um susto. O centroavante Jô marcou de cabeça. Entretatno, o árbitro assinalou falta do atacante no começo do lance.

54/2º | Juventude 1x0 Corinthians



O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! O JUVENTUDE É SÉRIE A! #JUVxSCCP pic.twitter.com/YaUb2BZKet — E.C. Juventude (@ECJuventude) December 10, 2021

Logo no começo da partida, o time alviverde pressionou o Corinthians. Após saída de bola errada da equipe do técnico Sylvinho, a bola sobrou para Jadson, que arriscou de fora da área, mas a bola foi para fora. O time gaúcho chegou com perigo novamente aos 12 minutos. Em ótima cobrança de falta, Chico exigiu ótima defesa do goleiro Cássio, que quase se chocou com a trave, mas conseguiu espalmar a bola.



A missão do Juventude começou a ficar mais complicada, já que o Cuiabá abria o placar contra o Santos, em jogo disputado na Vila Belmiro. Mas, sem a informação, o jogo em Caxias do Sul seguia com os gaúchos exercendo forte pressão. O Corinthians não conseguia sair do sufoco e quase levou o primeiro gol aos 23. Após cobrança de escanteio pela direita, a bola foi desviada e Rafael Foster, sozinho, de frente para o gol, escorou a bola, que bateu na trave e não entrou.

Pouco tempo depois, mais um resultado ruim para o Juventude - na Arena Castelão, o Bahia abria o placar em cima do Fortaleza. Com esses resultados, nem mesmo a vitória salvaria a equipe gaúcha. Em Porto Alegre, o Grêmio vencia o Atlético-MG por 3 a 2 (acabou 4 a 3), em outro resultado ruim para o torcedor do alviverde.



Até o fim do primeiro tempo, o Corinthians pouco conseguia avançar do meio-campo, mas na única chegada do primeiro tempo o time chegou a abrir o placar, mas o gol acabou anulado pela arbitragem. Fagner avançou pela direita e cruzou na medida para Jô, que cabeceou para o gol, mas Rodolpho Toski Marques marcou empurrão do atacante no zagueiro Quintero - em um lance bem polêmico.



Ao menos uma boa notícia para o Juventude no final da primeira etapa. Em Fortaleza, a equipe cearense empatava com o Bahia. Agora, mais uma vez, os gaúchos dependiam apenas de uma vitória contra o Corinthians para permanecerem na Séria A.

O segundo tempo começou e o panorama da partida disputada na Serra Gaúcha manteve-se o mesmo: o Juventude pressionando o Corinthians e o time paulista apenas se defendendo.



A primeira boa chegada na segunda etapa surgiu aos 15. Wescley, que havia entrado no time do Sul no intervalo, carregou a bola pelo meio e arriscou de longe, mas a bola foi para fora. Aos 21, mais uma oportunidade parecida - Paulo Henrique conduziu como quis e bateu forte de fora da área, mas a bola passou à esquerda da meta defendida por Cássio.



Depois dos 30 minutos do segundo tempo, o Juventude parecia fadado ao rebaixamento. O time já não conseguia mais pressionar o Corinthians e seus jogadores estavam visivelmente nervosos. Mas as coisas começaram a dar certo - primeiro, o Fortaleza virava em cima do Bahia e assim, o empate já servia para o time gaúcho. Mas as coisas melhoraram para o time do técnico Jair Ventura. Aos 34, Gabriel Pereira desviou com a mão uma bola dentro da área. Alertado pelo VAR (Árbitro de Vídeo), a arbitragem assinalou o pênalti. Na cobrança, Chico deslocou Cássio e fez o gol do alívio da torcida do Juventude.



Depois, até o fim do jogo, o Verdão da Serra apenas tocou a bola no campo de ataque. Mas ainda deu tempo para Fagner se irritar com Capixaba, que segurava a bola no campo de ataque, e deu um chute forte no rival. Acabou expulso com justiça por jogada violenta. No apito final, festa no entorno do Jaconi, Caxias do Sul segue na Série A com a Papada.

Veja Também