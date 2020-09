Juventude vence Operário com pênalti defendido por Carné e briga no G4

publicidade

O Juventude voltou a vencer após duas derrotas seguidas e volta a brigar por um espaço dentro do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Alfredo Jaconi, o verdão da Serra bateu o Operário-PR por 1 a 0, pela 12ª rodada. A vitória levou o Juventude aos 19 pontos, na briga pelas primeiras posições. O Operário, com dois pontos a menos (17), perde uma boa oportunidade de se aproximar.

O jogo começou movimentado e o Operário teve grande chance de abrir o placar aos 16 minutos, quando Igor colocou a mão na bola dentro da área e o árbitro marcou pênalti. No entanto, o experiente Roger bateu fraco e o goleiro Marcelo Carné defendeu ao encaixar a bola no lado direito e no chão.

O centroavante do Operário ainda teve mais uma grande chance antes do intervalo, quando recebeu sozinho contra o goleiro, mas adiantou demais a bola e permitiu que Carné se antecipasse para afastar o perigo. No entanto, quem abriu o placar foi o Juventude. Aos 18 minutos da segunda etapa, Wagner cruzou da esquerda e Dalberto se antecipou à marcação para tocar de cabeça para o fundo do gol.

Com o gol, o time da casa cresceu na partida e ainda teve chances de ampliar o placar, mas parou em boas defesas do goleiro Tiago Braga. Mesmo assim, o gol solitário de Dalberto foi suficiente para garantir a vitória pela diferença mínima.

O Operário volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o Vitória no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela 13ª rodada da Série B. No sábado, o Juventude visita a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).