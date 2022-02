Líder Bayern perde para o recém-promovido Bochum no Alemão

publicidade

Apesar dos dois gols do atacante polonês Robert Lewandowski, o Bayern de Munique sofreu uma surpreendente derrota por 4 a 2 neste sábado para o Bochum, que marcou seus quatro gols no primeiro tempo, algo que não acontecia com o clube bávaro desde 1975. Embora tenha sido derrotado, o Bayern mantém uma vantagem de nove pontos na classificação da Bundesliga sobre o Borussia Dortmund, que joga contra o Union Berlin neste domingo.

"Este foi o nosso pior desempenho da temporada. Precisamos nos perguntar se essa é a mentalidade que o Bayern de Munique incorpora", disse Kimmich à Sky, decepcionado. "Felizmente, aconteceu em um jogo da Bundesliga desta vez, mas temos um jogo da Liga dos Campeões na quarta-feira", acrescentou.

O resultado pode não ter consequências desastrosas para o campeonato alemão, mas é um sério aviso para o Bayern, um dos favoritos a conquistar o título da Champions League, que em quatro dias visita o Salzburg no jogo de ida das oitavas de final do torneio europeu. Tudo começou bem para os bávaros, que abriram o placar com Lewandowski aos 9 minutos, mas esse gol despertou a fúria do Bochum, que depois empatou com Christopher Antwi-Adjei (14).

Na reta final do primeiro tempo, Jürgen Locadia virou convertendo um pênalti (38) e o zagueiro costarriquenho Cristian Gamboa ampliou para 3 a 1 (40) com um dos gols mais bonitos da rodada.

Depois de passar a bola por entre as pernas de um marcador, Gamboa tabelou com um companheiro que a devolveu de calcanhar e o costarriquenho entrou na área e soltou a bomba de pé direito sem chances para o goleiro Sven Ulrich, que neste sábado substituiu Manuel Neuer. Em meio ao delírio da torcida local, Gerritt Holtmann marcou o quarto que encaminhou a vitória (44), embora o Bayern tenha conseguido diminuir com o segundo gol de Lewandowski faltando 15 minutos para o final (75).

O Bayer Leverkusen, terceiro colocado, pode ficar a apenas dois pontos do Dortmund se vencer o Stuttgart (17º) no último jogo deste sábado.

O outro Borussia, o Mönchengladbach (13º) ganhou fôlego após vencer o Augsburg por 3 a 2, ao contrário do Hertha Berlim (14º), que está perigosamente perto da zona de rebaixamento após perder por 2 a 1 em sua visita ao lanterna Greuther Furth.

Duas equipes que buscavam se manter próximas do topo da tabela do campeonato, Freiburg (5º) e Eintracht Frankfurt (10º), se complicaram após tropeçar neste sábado: o primeiro não passou de um empate em 1 a 1 em casa diante do Mainz (9º) e o segundo perdeu por 2 a 0 em seu estádio para o Wolfsburg (12º).