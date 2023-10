Lateral do Nice é suspenso após publicação sobre conflito entre Israel e Hamas

publicidade

O clube francês Nice anunciou nesta quarta-feira (18) a suspensão "até nova ordem" do lateral-direito Youcef Atal, investigado por "apologia ao terrorismo", após uma polêmica publicação nas redes sociais sobre o conflito entre Israel e o grupo islamita palestino Hamas.

O jogador apagou rapidamente a postagem e pediu desculpas, mas o Nice explicou em um comunicado que optou por impor sanções prévias às que poderiam ser adotadas por instituições esportivas ou judiciais, "levando em consideração a natureza da publicação compartilhada e sua gravidade".

Concentrado com a seleção da Argélia desde 9 de outubro, Atal retornou à França e se reuniu com os dirigentes do clube. "Queremos destacar que a reputação e a unidade do OGC Nice são fruto do comportamento de todos os seus colaboradores, que devem estar de acordo com os valores defendidos pela instituição", explicou o clube, reafirmando "o seu firme compromisso para que a paz prevaleça acima de toda consideração".

Desde sábado (14), diversas personalidades e entidades, como o prefeito da cidade de Nice, Christian Estrosi, e o Conselho Representativo das Instituições Judaicas da França (CRIF, na sigla em francês), denunciaram que o jogador argelino publicou em sua conta no Instagram um vídeo de um orador que, segundo estas fontes, fez declarações antissemitas e incitava à violência.

A publicação foi excluída por Atal e a AFP não conseguiu verificar seu conteúdo de forma independente. Na segunda-feira (16), o procurador de Nice anunciou a abertura de uma investigação preliminar por "apologia ao terrorismo" e "incitação ao ódio ou à violência com base em uma determinada religião".

Um dia depois, o CRIF também apresentou uma denúncia contra o jogador. O conselho de ética da Federação Francesa de Futebol (FFF) também está investigando o atleta.

