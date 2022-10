Lateral inglês Reece James está fora da Copa por lesão

publicidade

O lateral inglês Reece James, do Chelsea, que lesionou o joelho contra o Milan pela Liga dos Campeões na última terça-feira, vai precisar de oito semanas de recuperação e não poderá disputar a Copa do Mundo de 2022, informou neste sábado o clube de Londres.

O jogador "se consultou com um especialista neste fim de semana" e, "depois de conversas entre todas as partes, Reece seguirá um programa de cuidados e será baixa, à princípio, por oito semanas", escreveram os 'Blues' em seu comunicado.

O primeiro jogo da Inglaterra no Mundial do Catar será no dia 21 de novembro, contra o Irã. James, frequentemente titular da seleção na lateral direita, não estará recuperado a tempo.

