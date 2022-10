Lesão de Varane é "menos séria do que se temia" diz fonte próxima ao zagueiro da seleção francesa

publicidade

A lesão na coxa direita sofrida por Raphaël Varane durante um jogo do Manchester United no sábado é "menos grave do que se temia", disse uma fonte próxima ao zagueiro dos "Bleus" à AFP neste domingo.

A saída do zagueiro de 29 anos, aos prantos, no sábado contra o Chelsea, causou grande preocupação na seleção francesa, na qual Varane é um jogador importante (disputou 87 partidas pela bicampeã mundial), um mês antes do primeiro jogo da Copa do Mundo, contra a Austrália.

A ressonância magnética realizada neste domingo foi "relativamente positiva", segundo a fonte questionada pela AFP, confirmando uma lesão nos isquiotibiais (parte inferior da coxa) mas "menos grave do que se temia", o que permite "manter a esperança" antes do Mundial do Catar.

A duração da ausência de Varane, jogador que enfrentou várias lesões ao longo da carreira, é avaliada entre três e quatro semanas, asseguraram vários meios de comunicação franceses neste domingo.

O técnico da França, Didier Deschamps, deve anunciar sua lista de convocados no dia 9 de novembro.

A seleção francesa inicia a defesa do título mundial no dia 22 de novembro em Doha contra a Austrália, antes de enfrentar a Dinamarca e a Tunísia nos dias 26 e 30 de novembro.

No Catar, os Bleus ficarão sem o meio-campista N'Golo Kanté, que se lesiounou e já está descartado, e esperam recuperar seu parceiro na Copa do Mundo de 2018, Paul Pogba, que passou por uma cirurgia no joelho em setembro. A preocupação é forte em relação a Mike Maignan, reserva do goleiro Hugo Lloris, que se lesionou na panturrilha.

