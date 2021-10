Lindoso ignora pressão sofrida pelo Inter e diz que empate fora foi justo

publicidade

Apesar das melhores chances de gol terem sido do Ceará, o volante Rodrigo Lindoso, do Inter, disse que o empate por 0 a 0, na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi justo pelo o que os dois times apresentaram em campo. "A gente respeita muito o Ceará, que tem uma ótima campanha dentro de casa. Pelas oportunidades que as duas equipes criaram, acho que o empate foi justo", disse o volante na saída do gramado.

Rodrigo Lindoso também atribuiu o futebol conservador do Internacional à dura sequência de jogos no campeonato, entre eles o duelo de bastante intensidade com o líder Atlético-MG. Ele também reclamou do forte calor na capital cearense. "A gente teve uma vitória dentro de casa, jogo difícil contra o Bahia. Depois, enfrentamos o líder Atlético-MG, jogo de grande desgaste. Hoje, foi um jogo diferente do que a gente está acostumado, clima muito quente", completou o jogador.

Em campo, o Internacional sofreu com as ausências de Taison e Edenílson, titulares absolutos que ajudam na construção e jogadas ofensivas. Sem eles, Patrick e Maurício ficaram sobrecarregados e não conseguiram dar conta do recado. Com o empate, o Internacional chegou aos 33 pontos, mas caiu para o oitavo lugar. Quatro pontos atrás do Corinthians, primeiro time no G-4.

