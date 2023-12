Liverpool vence de virada e conta com tropeço do Arsenal para assumir liderança do Inglês

publicidade

Foi com uma vitória dramática e uma ajuda do Arsenal que o Liverpool assumiu a liderança isolada do Campeonato Inglês, neste sábado. Jogando fora de casa, o time do técnico Jürgen Klopp buscou a vitória sobre o Crystal Palace por 2 a 1 com gol marcado nos acréscimos do confronto. Para ajudar, horas depois o Arsenal perdeu para o Aston Villa, cedendo a primeira colocação da tabela ao Liverpool.

O time de Klopp soma agora 37 pontos, contra 36 do Arsenal e 35 do próprio Aston Villa, uma das surpresas deste Inglês. O Manchester City, atual tricampeão, é o quarto colocado, com 30 - jogará no domingo. Pelo Inglês, o Liverpool volta a campo no próximo domingo para receber o Manchester United. Um dia antes, o Crystal Palace visitará o City.

Com um primeiro tempo de pouca inspiração no ataque, o Liverpool esteve longe de sua prioridade, que era obter uma vantagem no marcador já na etapa inicial. Os erros de finalização da equipe de Klopp se sucederam e, aos poucos, o Crystal Palace equilibrou a partida.

O que ninguém esperava aconteceu aos 29 minutos, quando o time da casa teve um pênalti a seu favor. Van Dijk cometeu falta dentro da área e o árbitro Andy Madley assinalou a infração. Orientado a consultar o VAR, ele acabou invalidando o lance alegando falta de ataque.

O Crystal Palace sentiu o bom momento e pressionou o Liverpool. Neste momento de pressão, o goleiro Alisson, voltando de lesão, precisou trabalhar realizando pelo menos duas grandes defesas para garantir o 0 a 0 no placar.

Quem esperava uma mudança de atitude por parte do Liverpool logo no início do segundo tempo acabou surpreendido. Mateta foi derrubado na área e o juiz marcou um pênalti a favor do Palace. Ele mesmo foi para a cobrança e, com categoria, deslocou o goleiro brasileiro, fazendo 1 a 0 para os donos da casa.

A partir daí, o jogo ganhou outra dinâmica. O Crystal Palace recuou e perdeu Ayew, expulso. O castigo veio no lance seguinte. Salah aproveitou o espaço na área e finalizou com precisão para empatar o confronto. Foi o gol de número 200 do atacante egípcio com a camisa do Liverpool e também o seu 150º marcado no Campeonato Inglês.

Disposto a buscar a virada no placar, a equipe visitante seguiu pressionando e chegou aos 2 a 1 graças à disposição de Salah, que achou Harvey Elliott livre na entrada da área. O meia acertou um belo chute e decretou a vitória aos 46 minutos do segundo tempo.

Rodada eletrizante

Após cinco vitórias seguidas, o Arsenal foi derrotado pelo Aston Villa por 1 a 0, em Birmingham. O time londrina vinha de seis triunfos consecutivos, incluindo um pela Liga dos Campeões.

O gol da vitória do Villa, que soma cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos, saiu logo no começo do jogo, aos 5 minutos do primeiro tempo. Bailey conseguiu uma boa jogada pela direita e fez o passe para McGinn, que girou dentro da área e finalizou com categoria.

O Arsenal, que na última rodada marcou o gol da vitória sobre o Luton Town no último minuto, tentou o empate e teve dois gols anulados, mas amargou sua segunda derrota no Inglês e a perda da liderança.

Já classificado e garantido com o primeiro lugar no Grupo B da Liga dos Campeões, o Arsenal vai até a Holanda enfrentar o PSV na terça-feira, pela última rodada.

O Aston Villa, dirigido pelo técnico Unai Emery, aproveitou o fato de fazer dois jogos seguidos em seu estádio e fechou uma ótima semana (na rodada passada venceu o Manchester City também por 1 a 0), antes de definir sua situação na Liga Conferência. O time já está classificado e é líder do Grupo E, mas precisa confirmar o primeiro lugar. O time enfrenta o Zrinjski, da Bósnia, lanterna do grupo na quinta.

Pelo Inglês, o Arsenal recebe o Brighton no domingo. Já o Aston Villa enfrenta o Brentford também no domingo.

O Manchester foi surpreendido no tradicional Old Trafford ao ser derrotado pelo Bournemouth pelo placar de 3 a 0. O surpreendente resultado marcou a primeira vitória do modesto time inglês na casa do United. O revés deixa o United estacionado nos 27 pontos, na sexta colocação, mais distante dos líderes. Já o Bournemouth soma 19 pontos.

O time de Manchester vinha embalado pela vitória sobre o Chelsea (2 a 1), no meio da semana, mas não conseguiu repetir a boa atuação e acabou cometendo erros que determinaram o tropeço diante de seus torcedores.

Logo aos 5 minutos do primeiro tempo, Solanke fez 1 a 0 após passe de Cook. O time da casa tentou reagir na segunda etapa, mas sofreu o segundo gol aos 23 minutos, com Billing, de cabeça. O terceiro gol do Bournemouth também foi de cabeça, com Senesi, na pequena área, após cobrança de escanteio.

Os visitantes ainda tiveram o quarto gol anulado, já nos acréscimos, após análise do VAR, que apontou mão na bola do jogador do Bournemouth. A posição do Manchester United só não ficou pior já que, em casa, o Brighton (26 pontos) ficou no empate (1 a 1), com o Burnley (8). O lanterna Sheffield United (8) venceu o Brentford (19) por 1 a 0, e o Wolverhampton (19) empatou com o Nottingham Forest (14) em 1 a 1.

O Manchester United volta ao Old Trafford na próxima terça-feira quando recebe o Bayern de Munique pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O time do técnico Ten Hag é o lanterna do Grupo A, com quatro pontos, e precisa vencer o invicto e já classificado Bayern (13 pontos) para sonhar com a sobrevivência na competição.

Além disso, precisa torcer para que o jogo entre Copenhagen e Galatasaray (ambos com cinco pontos) não tenha vencedor. Um mau resultado pode deixar o Manchester United fora até da Liga Europa.

